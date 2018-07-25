Тухель рискует серьезно разозлить Неймара – наставник ПСЖ ввел новые интересные правила

Главный тренер ПСЖ Тухель вводит свои порядки. Немецкий тренер сделал ряд запретов, которые могут очень не понравиться Неймару и компании.

С чего начать тренерскую работу в Париже? Тухель поступил оригинально. Экс-наставник Боруссии Дортмунд пошел в народ, чтобы подружиться с владельцами ночных клубов и ресторанов столицы Франции. Не себя ради. Просто 44-летний специалист абсолютно запретил игрокам ПСЖ 3 вещи: питаться в фаст-фудах, пить газированные напитки и отрываться на ночных вечеринках.

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Тренер, которого Неймар до недавнего времени даже не знал, посягнул на святое, информирует France Football. Бразилец давно известен своей любовью к дискотекам и мероприятиям, которые выходят за рамки традиционного представления о режиме профессионального спортсмена. Отныне Ней, Мбаппе и другие звезды ПСЖ вынуждены забыть о ночных выходах в город. Если они нарушат запрет, Тухель сразу об этом узнает благодаря своим информаторам в престижных заведениях Парижа.

Кроме того, Томас приказал ограничить потребление макарон в рационе своих подопечных и забыть о всех видах сладостей. Как сообщается, немецкий тренер уже посетил такие рестораны, как Cesar и Volver, где обожали питаться лучший молодой игрок ЧМ-2018 Килиан Мбаппе, а также бразильцы Дани Алвес и Маркиньос.





Экс-защитник Барселоны сейчас восстанавливается от травмы колена, из-за которой уже не сыграет в 2018 году. У Тухеля есть свой рецепт лучшей реабилитации: 35-летний Алвес должен придерживаться строгой диеты, разработанной специалистом. Новый руководитель пытается сочетать статус "большого папы" со строгим боссом.

Введенные правила являются очень строгими и правильными. При Эмери игроки часто позволяли себе лишнего. Однако вопрос в том, как это воспримет главный по вечеринкам в ПСЖ. Неймар жить не может без веселья, ему всегда разрешалось больше, чем другим, и подобная немецкая дисциплина может спровоцировать большой конфликт. Как показывала история, владельцы французского гранда всегда принимали сторону бразильца, а не тренера. Фанаты тоже не в восторге от слишком строгих табу и местами называют тренера "ботаном, который только испортит атмосферу в коллективе".

Впрочем сама идея следить за тихим вечерним отдыхом своих игроков не нова. Сэр Алекс Фергюсон во время работы главным тренером Манчестер Юнайтед также ходил по заведениям, чтобы их владельцы докладывали о нарушении режима звездных "красных дьяволов". Хосеп Гвардиола в Манчестер Сити также строго ограничивает футболистов в том, что они могут или не могут есть.





Интересно, что в чем-то немец, наоборот, пошел на встречу бразильской диаспоре и тому же Кавани. Тухель увеличил на целую неделю отпуск игроков, которые вылетели в 1/4 финала Чемпионата мира 2018. Каникулы и так были немаленькими (20 дней), но наставник решил, что им нужно очень хорошо отдохнуть перед сезоном, в котором цель может быть только одна – триумф в Лиге чемпионов 2019. Отметим, что из-за этого Неймар, Силва, Маркиньос и Кавани вряд ли сыграют в матче за Суперкубок Франции 4 августа, хотя и вернутся в клуб 1-го числа.

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