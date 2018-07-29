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Тухель розповів про свій особливий зв'язок з Неймаром

19:00 225 Читать на русском
Тухель розповів про свій особливий зв'язок з Неймаром
Томас Тухель / Reuters

Наставник ПСЖ Томас Тухель розповів про особливий зв'язок між ним та бразильським нападником команди Неймаром.

"Я впевнений, що у мене з Неймаром є особливий зв'язок. Гадаю, мені необхідно мати взаємостосунки з гравцями подібного рівня.

Неймар – видатний футболіст, який знає смак великих перемог та знає, як потрібно себе поводити під час поразок, тому що це спорт.

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Я допоможу йому переживати великі поразки. Проте зміст моєї розмови з ним я розкривати не буду.

Я ще достатньо молодий, проте знаю, як потрібно вибудовувати спілкування з Неймаром", – цитує Тухеля Sky Sports.

Нагадаємо, вчора підопічні Тухеля розгромно програли лондонському Арсеналу з рахунком 5:1.

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Теги
Франція Томас Тухель Томас Тухель Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен
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