Наставник парижского гранда Томас Тухель надеется на помощь Неймара уже в ближайших поединках.

"Мы еще можем увидеть Неймара на поле до зимней паузы. Надеюсь, он сможет сыграть с Лиллем (в воскресенье, 20 декабря – прим.). Мы сделаем все для этого.

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Я не могу сказать точно, сыграет он или нет. Мы должны дождаться результатов последних медицинских тестов", – цитирует Тухеля Goal.com.

Напомним, в конце поединка ПСЖ – Лион (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес в жестком подкате снес Неймара. Бразилец покидал поле на носилках со слезами, но, как оказалось, избежал перелома.

Лион обыграл ПСЖ и опустил парижан на 3 место – Неймара грубо сломали и унесли с поля на носилках