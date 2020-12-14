ПСЖ и Лион выясняли сильнейшего в 14 туре Лиги 1. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 14 тур

ПСЖ – Лион – 0:1

Гол: Кадевере, 35

Удаление: Мендеш, 90+9

Команда Томаса Тухеля подошла к центральному матчу тура на второй позиции – Лилль выиграл свой матч и обошел парижан в турнирной таблице. Лион в случае победы над главным фаворитом сезона опускал ПСЖ на 3 место. Тухель несколько неожиданно оставил в запасе Килиана Мбаппе – атакующее трио составили Неймар, Ди Мария и Кин.

Лилль обыграл Бордо и обошел ПСЖ, Ренн одолел Ниццу, очередные поражения аутсайдеров

Именно "ткачи" открыли счет на 35-й минуте. Хозяева провалились в защите, а Тино Кадевере реализовал выход один на один с Навасом после паса Экамби. 0:1 – Лион ушел на перерыв победителем. Во втором тайме Тухель все же бросил в бой Мбаппе, но парижане так и не сумели поразить ворота Лиона. Последние минуты запомнились травмой Неймара и удалением Мендеша – бразильца унесли с поля на носилках.

Команда Руди Гарсии набрала 29 пунктов – столько же у Лилля. ПСЖ упал на 3 место с 28 очками.

Малиновский триумфально вернулся! Забил эффектный гол, стал лучшим в матче Серии А, заменил опального капитана