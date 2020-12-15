"Черт, сколько это еще будет продолжаться?": отец Неймара взорвался после очередного зверского фола против сына
Неймар-старший возмущен из-за постоянной грязной игры соперников против звезды ПСЖ.
"Черт, сколько это еще будет продолжаться? Об этом так давно говорят, так давно мы знаем об этом насилии! Почему бы не свистеть сразу, почему надо всегда ждать 7,8,9-го фола? Разве нужно смотреть VAR, чтобы увидеть это насилие, эту жестокость? Разве так нужно кого-то обидеть, чтобы восстановить справедливость?
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Игрок бездумно бросается "ножницами" под ноги, сбивает другого, который даже не может защититься... Этого не замечают на протяжении всей игры, когда Неймар подвергается традиционному "ливню" фолов, и всегда жестоких. Такое отношение "кормит" таких игроков и их методы. Футбол действительно проигрывает от этого... Как долго будет страдать невинная жертва? Все зависит от тех, кто руководит игрой... кто имеет возможность защищать ... Эххххххххх... Что нам остается делать? Я надеюсь, что Бог заботится о нас", – написал Неймар-старший в Instagram.
Напомним, в конце поединка ПСЖ – Лион (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес в жестком подкате снес Неймара. Бразилец покидал поле на носилках со слезами, но, как оказалось, избежал перелома.
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