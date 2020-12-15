"Черт, сколько это еще будет продолжаться? Об этом так давно говорят, так давно мы знаем об этом насилии! Почему бы не свистеть сразу, почему надо всегда ждать 7,8,9-го фола? Разве нужно смотреть VAR, чтобы увидеть это насилие, эту жестокость? Разве так нужно кого-то обидеть, чтобы восстановить справедливость?

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Игрок бездумно бросается "ножницами" под ноги, сбивает другого, который даже не может защититься... Этого не замечают на протяжении всей игры, когда Неймар подвергается традиционному "ливню" фолов, и всегда жестоких. Такое отношение "кормит" таких игроков и их методы. Футбол действительно проигрывает от этого... Как долго будет страдать невинная жертва? Все зависит от тех, кто руководит игрой... кто имеет возможность защищать ... Эххххххххх... Что нам остается делать? Я надеюсь, что Бог заботится о нас", – написал Неймар-старший в Instagram.

Напомним, в конце поединка ПСЖ – Лион (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес в жестком подкате снес Неймара. Бразилец покидал поле на носилках со слезами, но, как оказалось, избежал перелома.

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