Наставник паризького гранда Томас Тухель сподівається на допомогу Неймара вже у найближчих поєдинках.

"Ми ще можемо побачити Неймара на полі до зимової паузи. Сподіваюся, він зможе зіграти з Ліллем (у неділю, 20 грудня – прим.). Ми зробимо все для цього.

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Я не можу сказати точно, зіграє він чи ні. Ми повинні дочекатися результатів останніх медичних тестів", – цитує Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, наприкінці поєдинку ПСЖ – Ліон (0:1) хавбек гостей Тьяго Мендес у жорсткому підкаті зніс Неймара, бразилець покидав поле на ношах зі сльозами на очах. На щастя, форвард уникнув перелому.

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