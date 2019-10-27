Тухель прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Тухель рассказал о своих отношениях со звездным форвардом команды Килианом Мбаппе.

"Я не разговаривал с ним еще со вторника, если вы имеете в виду какой-то спор в раздевалке, о котором пишут. Мы говорили на поле, была абсолютно нормальная дискуссия. Да, у нас еще была встреча в конференц-зале в Брюгге, но это все.

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Я считаю, что он не мог играть более 50 минут против Брюгге. С тех пор у него не было особой мышечной реакции. Посмотрим, сыграет ли он в следующем матче. Все знают, что я хочу использовать его в каждой игре", – цитирует Тухеля L`Equipe.

Ранее пресса писала, что Мбаппе был крайне недоволен тем, что остался на скамейке запасных в матче с Брюгге и высказал свои претензии главному тренеру парижан.

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