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Тухель прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе

17:56 41 Читати українською
Тухель прокомментировал слухи о конфликте с Мбаппе
Мбаппе и Тухель / Reuters

Главный тренер ПСЖ Тухель рассказал о своих отношениях со звездным форвардом команды Килианом Мбаппе.

 
Мауро Икарди 7’
Килиан Мбаппе 61’
Мауро Икарди 63’
Килиан Мбаппе 79’
Килиан Мбаппе 83’
7’ Мауро Икарди
61’ Килиан Мбаппе
63’ Мауро Икарди
79’ Килиан Мбаппе
83’ Килиан Мбаппе

"Я не разговаривал с ним еще со вторника, если вы имеете в виду какой-то спор в раздевалке, о котором пишут. Мы говорили на поле, была абсолютно нормальная дискуссия. Да, у нас еще была встреча в конференц-зале в Брюгге, но это все.

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Я считаю, что он не мог играть более 50 минут против Брюгге. С тех пор у него не было особой мышечной реакции. Посмотрим, сыграет ли он в следующем матче. Все знают, что я хочу использовать его в каждой игре", – цитирует Тухеля L`Equipe.

Ранее пресса писала, что Мбаппе был крайне недоволен тем, что остался на скамейке запасных в матче с Брюгге и высказал свои претензии главному тренеру парижан.

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Теги
Брюгге - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
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