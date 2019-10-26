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ПСЖ назвал Реалу сумму, с которой готов начать переговоры по Мбаппе – шокирующие аппетиты французов

15:20 130 Читати українською
ПСЖ назвал Реалу сумму, с которой готов начать переговоры по Мбаппе – шокирующие аппетиты французов
Килиан Мбаппе / Reuters

Руководство ПСЖ сразу дало понять мадридскому Реалу, что на трансфер Килиана Мбаппе придется выделить немалую сумму.

Парижане будут требовать за своего звездного форварда не менее 300 млн евро, информирует AS.

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Президент Реала Флорентино Перес в восторге от игры чемпиона мира. Мбаппе отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов против Брюгге, после чего босс мадридцев еще раз убедился в необходимости подписания француза. Перес надеется, что его хорошие отношения с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи помогут во время переговоров по Мбаппе, и нападающий таки окажется на Сантьяго Бернабеу летом 2020 года.

К слову, в текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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