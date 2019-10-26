ПСЖ назвал Реалу сумму, с которой готов начать переговоры по Мбаппе – шокирующие аппетиты французов

Руководство ПСЖ сразу дало понять мадридскому Реалу, что на трансфер Килиана Мбаппе придется выделить немалую сумму.

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Президент Реала Флорентино Перес в восторге от игры чемпиона мира. Мбаппе отметился хет-триком в матче Лиги чемпионов против Брюгге, после чего босс мадридцев еще раз убедился в необходимости подписания француза. Перес надеется, что его хорошие отношения с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи помогут во время переговоров по Мбаппе, и нападающий таки окажется на Сантьяго Бернабеу летом 2020 года.

К слову, в текущем сезоне Лиги 1 Килиан провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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