Лига 1: Лион прервал позорную серию, Лилль разгромил Бордо

Состоялись очередные поединки 11-го тура французской Лиги 1. Лион одержал долгожданную победу, 3 очка Лилля, Страсбурв и Бреста.

Чемпионат Франции, 11 тур

Лилль – Бордо – 3:0

Голы: Андре, 22, Язиджи, 62 (пен), Реми, 90+2

Лион – Метц – 2:0

Голы: Депай, 28, Дембеле, 33 (пен)

Брест – Дижон – 2:0

Голы: Ласн, 49, Бан, 52

Удаление: Бан

Монпелье – Анже – 0:0

Реймс – Ним – 0:0

Страсбур – Ницца – 1:0

Гол: Томассон, 23

Удаление: Расин, 56

В стартовом матче дня Лилль разгромил Бордо. Героем поединка стал Юсуф Язиджи, который забил гол и отдал 2 ассиста. Лилль, который на неделе спас ничью в матче ЛЧ против Валенсии, поднялся уже на 3 место чемпионата.

Нант дома уступил Монако и потерял шанс приблизиться к ПСЖ

Лион без проблем переиграл Метц. Еще в первом тайме отличились Депай и Дембеле – легкие 3 очка для команды Руди Гарсии, которая поднялась с позорного 17-го места на 12-ю строчку. Только вдумайтесь – в последний раз Лион побеждал в чемпионате еще 16 августа, в матче 2-го тура!

В других поединках Брест обыграл Дижон, а Страсбур минимально одолел Ниццу, играя в большинстве почти весь второй тайм. Матчи Монпелье – Анже и Реймс – Ним завершились без голов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ

Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі ЗМІ про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубках