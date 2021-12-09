Ни одному тренеру не гарантирована спокойная жизнь в Челси. Над Томасом Тухелем начинают нависать тучи.

Челси выиграл всего один из 4 последних матчей. И ту победу над Уотфордом сам Тухель объяснил везением. Лондонцы попали в мини-кризис, вызванный травмами. В лазарет загремели три основных центрахава: Канте, Жоржиньо и Ковачич.

Несмотря на объективные обстоятельства и недавнюю победу в Лиге чемпионов, позиции Томаса Тухеля не стабильны. В клубе обеспокоены не только результатами, но и ухудшением игры.

Немецкому специалисту дают 3 матча на исправление ситуации, сообщает Goal.com. До конца следующей недели Челси сыграет в АПЛ с Лидсом, Эвертоном и Вулверхэмптоном.

Если ситуация поправится, Тухелю легко простят нынешний кризис. Если нет – возможны более серьезные последствия. Роман Абрамович, наблюдавший за ничьей с Зенитом на трибунах в Санкт-Петербурге, готов к радикальным решениям.

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