Зенит расписал ничью с Челси (3:3) в последнем матче Лиги чемпионов. Героем стал Тимо Вернер – в его активе дубль и ассист.

Исторический гол

Челси забил свой самый быстрый гол в Лиге чемпионов, а Зенит свой самый быстрый пропустил. Мяч оказался в воротах хозяев через 1 минуту и ​​22 секунды после стартового свистка. Баркли отлично подал с углового, Кристенсен выиграл воздух, а Вернер забил в пустые (0.9xG).

Зенит наказывал Челси на контратаках

Хозяева играли вторым номером и сильно отвечали Челси контрвыпадами. Лондонцы не могли справиться с Клаудиньо, разгонявшим атаки Зенита. Постоянно проваливались фланги Челси. Хадсон-Одой и Сауль подставляли экспериментальную линию обороны, оставляя за спиной большие разрывы. Зенит мог очень быстро отыграться, но Малком запорол две контратаки.

На 38-й минуте питерцы сравняли счет, когда Клаудиньо замкнул удобную подачу Дугласа. А через несколько мгновений Зенит вышел вперед – Барриос перехватил мяч в центре, Малком вывел Азмуна один на один с голкипером, а тот забил. Но критиковать Кепу не стоит. Он спас Челси он позора. Зенит до перерыва мог забить еще не раз, если бы Азмун и Малком лучше распоряжались моментами.

Ракицкий не справился с Лукаку

Экс-игрок сборной Украины вышел на позиции левого центрального защитника в схеме 4-1-4-1. Пришлось сражаться против Лукаку. Ярослав не справился с задачей – не смог закрыть бельгийца. Форвард Челси создал голевые моменты для Вернера и Маунта и регулярно выигрывал позицию у Ракицкого. Похвалить бывшего лидера Шахтера, если у кого-то есть такое желание, можно за радиоуправляемые дальние передачи.

Вернера прорвало

Челси сильно начал второй тайм и сравнял счет. Вернер стеночкой легко отыграл Ракицкого и покатил на пустые ворота Лукаку. Однако гости не смогли закрепить преимущество. Зенит снова перехватил инициативу, создав ряд супершансов. Лишь реакция Кепы спасла Челси от поражения, когда Азмун в упор расстреливал угол ворот.

Томас Тухель освежил команду заменами, но героем стал Вернер. Тимо в штрафной получил пас от Пулишича и завершил комбинацию точным ударом. Неужели немца прорвало, неужели он начнет забивать очевидные моменты!?

Челси все же не довел матч до победы. В компенсированное время Ерохин точным ударом издалека сравнял счет. 3:3, огонь. Челси вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но отдал первое место группы Н Ювентусу. В 1/8 финала "синие" будут несеянными. У Челси только одна победа в 4 последних матчах.

Ювентус с историческим дебютантом и элегантным ассистом одолел Мальме, финишировав первым в группе ЛЧ