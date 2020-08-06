toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Тщетный шедевр защитника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

09:28 - Читати українською
Тщетный шедевр защитника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1
Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед вырвал победу над ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

57’ Джесси Лингард
88’ Антони Марсьяль
 
Филип Визингер 55’
55’ Филип Визингер
57’ Джесси Лингард
88’ Антони Марсьяль

После гостевых 5:0 Манчестер Юнайтед вышел несколько расслабленным и упустил пару возможностей в первом тайме. Свои моменты имел и ЛАСК, однако до перерыва голов так и не было.

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над ЛАСКом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Вторая половина проходила значительно интереснее. После подачи углового центрбек гостей Визингер идеально сыграл на подборе, с лету вогнав мяч в "девятку" ворот Ромеро. Впрочем, шедевра не хватило даже для ничьей. Уже через несколько минут Лингард сравнял счет, а под занавес Марсьяль принес МЮ вторую победу в дуэли. 2:1 – подопечные Сульшера идут дальше, а новые одноклубники Чеберко завершают свой поход в еврокубках.

blog_ava
Экс-форвард Динамо и Днепра стал спортивным директором клуба Крылья Советов
06:00
3089
Теги
Лига Европы Видеоновости Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ЛАСК ЛАСК Манчестер Юнайтед - ЛАСК
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
30
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук