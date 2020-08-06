Тщетный шедевр защитника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

После гостевых 5:0 Манчестер Юнайтед вышел несколько расслабленным и упустил пару возможностей в первом тайме. Свои моменты имел и ЛАСК, однако до перерыва голов так и не было.

Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над ЛАСКом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Вторая половина проходила значительно интереснее. После подачи углового центрбек гостей Визингер идеально сыграл на подборе, с лету вогнав мяч в "девятку" ворот Ромеро. Впрочем, шедевра не хватило даже для ничьей. Уже через несколько минут Лингард сравнял счет, а под занавес Марсьяль принес МЮ вторую победу в дуэли. 2:1 – подопечные Сульшера идут дальше, а новые одноклубники Чеберко завершают свой поход в еврокубках.