Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над ЛАСКом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Манчестер Юнайтед в первой встрече оформил себе комфортное преимущество в пять мячей, поэтому подошел к поединку с ЛАСКом не слишком серьезно. В первом тайме австрийцы могли несколько раз открывать счет, но никак не удавалось довести дело до конца. Манкуниацев больше играли от обороны и выглядели достаточно пассивно. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Во второй половине встречи ситуация несколько изменилась – Филипп Визингер на 55-й минуте шедеврально выстрелил с дальней дистанции точно в правую девятку. Это заставило "дьяволов" проснуться и уже на 57-й Джесси Лингард вышел один на один с голкипером и пробил мимо него – 1:1. Несмотря на то, что эта игра практически ничего не решала, манкунианцы не хотели отдавать победу и на 88-й Марсьяль обыграл защитника и низом пробил мимо голкипера. Это была победа.

Напомним, Копенгаген опозорил Истанбул Башакшехир и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с Манчестер Юнайтед.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты