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Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над ЛАСКом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

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Манчестер Юнайтед одержал волевую победу над ЛАСКом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы ЛАСК на выезде уступил Манчестер Юнайтед. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

57’ Джесси Лингард
88’ Антони Марсьяль
 
Филип Визингер 55’
55’ Филип Визингер
57’ Джесси Лингард
88’ Антони Марсьяль

Манчестер Юнайтед в первой встрече оформил себе комфортное преимущество в пять мячей, поэтому подошел к поединку с ЛАСКом не слишком серьезно. В первом тайме австрийцы могли несколько раз открывать счет, но никак не удавалось довести дело до конца. Манкуниацев больше играли от обороны и выглядели достаточно пассивно. На перерыв команды ушли с нулевым счетом.

Во второй половине встречи ситуация несколько изменилась – Филипп Визингер на 55-й минуте шедеврально выстрелил с дальней дистанции точно в правую девятку. Это заставило "дьяволов" проснуться и уже на 57-й Джесси Лингард вышел один на один с голкипером и пробил мимо него – 1:1. Несмотря на то, что эта игра практически ничего не решала, манкунианцы не хотели отдавать победу и на 88-й Марсьяль обыграл защитника и низом пробил мимо голкипера. Это была победа.

Напомним, Копенгаген опозорил Истанбул Башакшехир и завоевал путевку в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с Манчестер Юнайтед.

Шахтер разгромил Вольфсбург и вышел в четвертьфинал Лиги Европы – 2 удаления, дубль Мораеса и 3 гола за 4 минуты

blog_ava
Шахтер – Вольфсбург: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
5 августа
25442
Теги
Лига Европы ЛАСК ЛАСК Манчестер Юнайтед - ЛАСК Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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