Марний шедевр захисника у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

Після гостьових 5:0 Манчестер Юнайтед вийшов дещо розслабленим і змарнував кілька нагод в першому таймі. Свої моменти мав і ЛАСК, проте до перерви голів так і не було.

Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над ЛАСКом та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

Друга половина проходила значно жвавіше. Після подачі кутового центрбек гостей Візінгер ідеально зіграв на підборі, з льоту вгамселивши м'яч у "дев'ятку" воріт Ромеро. Втім, шедевру не вистачило навіть для нічиєї. Вже через кілька хвилин Лінгард зрівняв рахунок, а під завісу Марсьяль приніс МЮ другу перемогу в дуелі. 2:1 – підопічні Сульшера йдуть далі, а нові одноклубники Чеберка завершують свій похід в єврокубках.