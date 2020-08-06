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Марний шедевр захисника у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

09:28 - Читать на русском
Марний шедевр захисника у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1
Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над ЛАСКом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

57’ Джессі Лінгард
88’ Антоні Марсьяль
 
Філіп Візінгер 55’
55’ Філіп Візінгер
57’ Джессі Лінгард
88’ Антоні Марсьяль

Після гостьових 5:0 Манчестер Юнайтед вийшов дещо розслабленим і змарнував кілька нагод в першому таймі. Свої моменти мав і ЛАСК, проте до перерви голів так і не було.

Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над ЛАСКом та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

Друга половина проходила значно жвавіше. Після подачі кутового центрбек гостей Візінгер ідеально зіграв на підборі, з льоту вгамселивши м'яч у "дев'ятку" воріт Ромеро. Втім, шедевру не вистачило навіть для нічиєї. Вже через кілька хвилин Лінгард зрівняв рахунок, а під завісу Марсьяль приніс МЮ другу перемогу в дуелі. 2:1 – підопічні Сульшера йдуть далі, а нові одноклубники Чеберка завершують свій похід в єврокубках.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ЛАСК ЛАСК Манчестер Юнайтед - ЛАСК
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