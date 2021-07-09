Форвард сборной Украины Артем Беседин старается держать себя в форме, несмотря на тяжелую травму.

Как известно, в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции Артем Беседин получил тяжелую травму.

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После тщательного медосмотра у него диагностировали частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения.

Однако, Беседин не сидит сложа руки, а продолжает поддерживать форму дома несмотря на гипс на ноге. На своей странице в социальной сети Instagram форвард Динамо опубликовал фото своей тренировки, подписав фотографию словами: "Трудность придает вещам цену".

Напомним, приблизительные сроки восстановления Артема – около шести месяцев.

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