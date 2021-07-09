Форвард збірної України Артем Бєсєдін намагається тримати себе у формі попри важку травму.

Як відомо, у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції Артем Бєсєдін отримав важку травму.

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Після ретельного медогляду у нього діагностували часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення.

Однак, Бєсєдін не сидить склавши руки, а продовжує підтримувати форму вдома попри гіпс на нозі. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram форвард Динамо опублікував фото свого тренування, підписавши світлину словами: "Труднощі додають речам ціну".

Нагадаємо, приблизні терміни відновлення Артема – близько шести місяців.

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