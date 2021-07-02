"Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией. Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить.

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Общался ли со мной Даниэльссон после того как нанес травму? Да, после матча он подошел и извинился. Принял ли я его извинения? Да. Он, конечно, сыграл грубо. Но это не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне. Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь Динамо и сборной Украины", – поделился Беседин в комментарииTribuna.

Напомним, Артем вышел на замену в матче со Швецией (2:1) и уже через 10 минут покинул поле из-за травмы колена. Врачи прогнозируют, что Беседину понадобится около полугода на восстановление.

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