Бенфика не смогла обыграть Морейренсе в 12 туре чемпионата Португалии. Результат и обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Португалия, 12 тур

Морейренсе – Бенфика – 0:0

Анатолий Трубин привычно вышел в стартовом составе "орлов". Украинскому голкиперу пришлось сразу вступить в игру, поскольку оборона не справлялась с натиском соперника.

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Уже на 6 минуте Морейренсе провел опасную атаку, которая едва не завершилась голом. Через небольшой промежуток времени Мэдсон попал в перекладину. На 28 минуте Андре Луиш забил мяч в ворота Бенфики, но VAR разглядел офсайд и гол отменили. Всего Трубин совершил три сейва в первом тайме. "Орлы" пытались забить, но все попытки были тщетными.

После перерыва игра была сконцентрирована в центре поля. Хозяева удачно перекрывали свободные зоны, поэтому атаки Бенфики редко доходили до ворот. На 72 минуте Жоао Марио все же забил, а VAR второй раз в этой игре отменил гол. Встреча так и закончилась нулями на табло.

Бенфика имеет 29 очков и может потерять лидерство, поскольку Спортинг отстает на один балл и имеет игру в запасе. Морейренсе находится на шестом месте с 21 пунктом.