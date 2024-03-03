Вратарь сборной Украины быстро адаптировался в Бенфике, ворвавшись в когорту лучших на своей позиции. Впрочем, за всем этим стоят годы неутомимой работы и психологических испытаний.

Обиженный Шахтер, отказ Гвардиоле и поцелуй в эфире – все, что вы могли не знать о Зинченко

Борьба с лишними килограммами, потеря родного дома, игровые ошибки и смелость покинуть "тепленькое" место в Шахтере – все это было в жизни Анатолия Трубина. Кипер Бенфики стал героем нового проекта "Український ген" на YouTube-канале Футбол 24.