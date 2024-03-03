Трубин прошел путь от "толстяка" до самого дорогого голкипера мира – как идеально сбежать из "золотой клетки" Шахтера
06:00 - Читати українською
Анатолий Трубин является одним из самых успешных украинских легионеров в нынешнем сезоне.
Вратарь сборной Украины быстро адаптировался в Бенфике, ворвавшись в когорту лучших на своей позиции. Впрочем, за всем этим стоят годы неутомимой работы и психологических испытаний.
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Борьба с лишними килограммами, потеря родного дома, игровые ошибки и смелость покинуть "тепленькое" место в Шахтере – все это было в жизни Анатолия Трубина. Кипер Бенфики стал героем нового проекта "Український ген" на YouTube-канале Футбол 24.
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