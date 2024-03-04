Чемпионат Португалии, 24 тур

Порту – Бенфика – 5:0

Голы: Галену, 20, 44, Вендел, 56, Пепе, 76, Намасо, 90

Удаление: Отаменди, 61 (Бенфика)

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Бенфика с первых минут начала страдать от давления Порту. Хозяева пытались забить быстрый гол, поэтому Трубину работы хватало. Первый мяч в ворота украинца влетел на 20 минуте. Анатолий не очень удачно сыграл в эпизоде, что и привело к голу. Его автором стал обидчик Шахтера Галену, который оформлял дубль в матче с "горняками" в Лиге чемпионов. Трубин несколько раз выручал свою команду, но удары Порту были достаточно простыми. Под конец первого тайма Галену вновь огорчил украинца.

После перерыва хозяева продолжили громить Бенфику. Вендел на 56 минуте забил третий мяч Порту. В атаке у "орлов" мало, что получалось. До 70 минуты лишь раз сумела пробить в створ ворот "драконов". Порту не остановился на трех мячах. Трубин при четвертом голе выбрал правильное положение, но никак не помешал Пепе забить. Украинцу еще раз пришлось вынимать мяч из своих ворот. В итоге Бенфика проиграла со счетом 5:0.

Команда Трубина находится на второй строчке в турнирной таблице с 58 баллами. Порту расположился на третьем месте с 52 очками

Porto strike first in O Clássico thanks to Galeno.

#FCPSLB pic.twitter.com/AemcSf1EBq — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) March 3, 2024

FC Porto, Jogada, Pepê, 25m



Remate forte de Pepê de fora da área depois de um alívio dos encarnados, Trubin encaixa!#LigaPortugalBetclic #FCPSLB pic.twitter.com/oBjsQT5ZQW — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 3, 2024

FC Porto, Jogada, Francisco Conceição, 24m



Enorme Francisco Conceição, a driblar Morato e a rematar cruzado, valeu a atenção de Trubin, a defender!#LigaPortugalBetclic #FCPSLB pic.twitter.com/KMBiiDHQDf — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 3, 2024