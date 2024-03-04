Чемпіонат Португалії, 24 тур

Порту – Бенфіка – 5:0

Голи: Галену, 20, 44, Вендел, 56, Пепе, 76, Намасо, 90

Вилучення: Отаменді, 61 (Бенфіка)

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Бенфіка з перших хвилин почала страждати від тиску Порту. Господарі намагалися забити швидкий гол, тому Трубіну роботи вистачало. Перший м'яч у ворота українця влетів на 20 хвилині. Анатолій не дуже вдало зіграв в епізоді, що й призвело до гола. Його автором став кривдник Шахтаря Галену, який оформлював дубль в матчі з "гірниками" в Лізі чемпіонів. Трубін кілька разів виручав свою команду, але удари Порту були досить простими. Під кінець першого тайму Галену знову засмутив українця.

По перерві господарі продовжили громити Бенфіку. Вендел на 56 хвилині забив третій м'яч Порту. В атаці у "орлів" мало, що виходило. До 70 хвилини лише раз зуміла пробити у площину воріт "драконів". Порту не зупинився на трьох м'ячах. Трубін при четвертому голі вибрав правильне положення, але ніяк не завадив Пепе забити. Українцю ще раз довелося виймати м'яч зі своїх воріт. У підсумку Бенфіка програла з рахунком 5:0.

Команда Трубіна перебуває на другій сходинці в турнірній таблиці з 58 балами. Порту розташувався на третьому місці з 52 очками

Porto strike first in O Clássico thanks to Galeno.

#FCPSLB pic.twitter.com/AemcSf1EBq — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) March 3, 2024

FC Porto, Jogada, Pepê, 25m



Remate forte de Pepê de fora da área depois de um alívio dos encarnados, Trubin encaixa!#LigaPortugalBetclic #FCPSLB pic.twitter.com/oBjsQT5ZQW — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 3, 2024

FC Porto, Jogada, Francisco Conceição, 24m



Enorme Francisco Conceição, a driblar Morato e a rematar cruzado, valeu a atenção de Trubin, a defender!#LigaPortugalBetclic #FCPSLB pic.twitter.com/KMBiiDHQDf — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) March 3, 2024