Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин подорожал на 3 миллиона и стоит теперь 25 млн евро, сообщает Transfermarkt.

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Как следствие, вратарь сборной Украины поднялся на новый пик своей рыночной стоимости. Для 22-летнего игрока это уже второй скачок в цене в течение года: в марте он стоил 18 млн, а в августе – уже 22 млн евро. Украинец стал 4-м самым дорогим игроком Бенфики, 5-м по этому показателю среди игроков из Украины, 11-м в Примейра-лиге и 17-м среди голкиперов всего мира.

Стоимость украинского защитника Аруки Богдана Милованова не изменилась (500 тысяч евро), а вот защитник Визелы Орест Лебеденко подешевел на 100 тысяч и теперь стоит 400 тысяч евро.

К слову, самыми дорогими игроками чемпионата Португалии отныне являются сразу четыре футболиста: Жоау Невеш, Антониу Силва (оба – Бенфика), Диогу Кошта (Порту) и Виктор Дьёкереш (Спортинг). Каждого из них оценивают в 45 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне Трубин провел за Бенфику 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 7 поединках он отстоял "на ноль"). Милованов сыграл за Аруку 14 поединков без результативных действий, а Лебеденко выходил в составе Визелы 9 раз.

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