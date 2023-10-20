Кубок Португалии, 1/32 финала

Лузитания – Бенфика – 1:4

Голы: Феррара, 45 (п) – Жоау Мариу, 9, Рафа Силва, 36, Кабрал, 68, Гувея, 87

Этот матч стал лишним подтверждением, что Анатолий Трубин – безальтернативно первый голкипер Бенфики. Украинец даже не попал в заявку на матч. Это логично, ведь у сильных команд Кубок – это турнир для резервного вратаря. К тому же Трубин только-только отыграл два матча за национальную сборную, так что пауза на отдых была очень кстати.

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Что касается игры, то у Бенфики прогнозируемо не возникло проблем. Лузитания выступает только в четвертом дивизионе. Да, там она лидирует, но этого мало, чтобы достойно противостоять лиссабонцам. Отметим гол Артура Кабрала. 20-миллионный летний новичок "орлов" впервые забил в составе Бенфики.