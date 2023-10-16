"Знаем ли мы за день до игры, кто будет основным голкипером? Да нет, все готовятся. Перед матчами против Италии и Англии, в которых я не играл, я, как и всегда, готовился к игре, а потом увидел решение главного тренера.

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Если говорим о предыдущих матчах, то перед ними помогал Жоре, чтобы он как можно лучше размялся перед игрой и сделал свое дело, потому что мы все понимаем, что мы один коллектив. Голкиперская конкуренция делает лучше и голкиперов, и команду.

Мы болеем и переживаем друг за друга. А как в команде может быть как-то иначе? Конечно, каждый хочет играть, но есть решение главного тренера – он решает, кто будет играть в той или иной игре. Поэтому те, кто не играют, должны помочь как можно лучше подготовить голкипера и быть одним целым, одной командой.

Сыграло ли свою роль то, что в Бенфике я отвоевал первое место? Конечно, когда играешь в клубе, то легче играть в сборной, потому что ты в тонусе. С одной стороны, главному тренеру выбирать сложнее, потому что все трое из нас играют, а когда не играют, возможно, есть какие-то сомнения. Поэтому постоянная игровая практика в клубе – это очень важно для сборной", – сказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, в матче против Северной Македонии Трубин был назван "Львом матча", а статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили ему вторую самую высокую оценку среди игроков обеих команд.

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