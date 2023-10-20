Кубок Португалії, 1/32 фіналу

Лузітанія – Бенфіка – 1:4

Голи: Феррара, 45 (п) – Жоау Маріу, 9, Рафа Сілва, 36, Кабрал, 68, Гувея, 87

Цей матч став зайвим підтвердженням, що Анатолій Трубін – безальтернативно перший голкіпер Бенфіки. Українець навіть не потрапив до заявки на матч. Це логічно, адже у сильних команд Кубок – це турнір для резервного воротаря. До того ж Трубін щойно відіграв два матчі за національну збірну, тож пауза на відпочинок була дуже доречною.

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Щодо гри, то у Бенфіки прогнозовано не виникло проблем. Лузітанія виступає аж у четвертому дивізіоні. Так, там вона лідирує, але цього замало, щоб гідно протистояти лісабонцям. Відзначимо гол Артура Кабрала. 20-мільйонний літній новачок "орлів" вперше забив у складі Бенфіки.