Анатолий Трубин вышел в старте Бенфики и имел шанс отомстить за родной Шахтер, который стал жертвой французов еще на стадии предварительного раунда плей-офф.

Первая нормальная атака завершилась голом хозяев. Бенфика разорвала оборону Марселя по центру, и Рафа Силва низовым ударом пробил Пау Лопеса. Были подозрения на офсайд у ассистента Тенгстедта, однако повтор никакого криминала не выявил. "Орлы" держали все под своим контролем вплоть до перерыва. Бенфика не могла похвастаться большим количеством моментов, но Марсель вообще не бил по воротам Трубина. Первый тайм оказался для украинского кипера "курортом".

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В дебюте второго хозяева удвоили преимущество. Антониу Силва заблокировал очередную вялую атаку Марселя и запустил собственную. Давид Нерес и Анхель Ди Мария стенкой положили на колени оборону провансальцев. К слову, бразилец также в свое время числился в Шахтере, хотя из-за полномасштабной войны дебютировать было не суждено.

Вероятно, Бенфика сама поверила в безнадежность Марселя. Силва проводил сильный матч, как вдруг проиграл "шпажную" борьбу ногами Обамеянгу. 34-летний габонец выскочил на рандеву с Трубиным и спокойно покатил мимо Анатолия. Это был первый удар Марселя в створ... От Обамеянга изрядно получил и Шахтер (2 гола и один ассист). Ветеран Марселя с 10 точными ударами уверенно возглавляет бомбардирскую гонку ЛЕ.

Гости продолжали поджимать до финального свистка, но забить еще раз не удалось. Трубину пришлось выдержать лишь еще один удар – легко зафиксировал дальнюю попытку Унаи. Повторный матч во Франции состоится ровно через неделю, 18 апреля.

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