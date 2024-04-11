"Посмотрим, как Рома будет играть против нас первым номером. Если вообще будет", – заявлял Стефано Пиоли перед игрой. К двадцатой минуте встречи ему уже было не смешно: прямо перед предголевой атакой гостей тренер Милана заработал предупреждение – он на ровном месте сорвался на главного арбитра Тюрпена. Игра явно шла не по его сценарию. Рома изолировала фланги Милана – Пулишича с Леау и не позволила разбежаться Тео Эрнандесу. При этом команда Де Росси и впрямь играла первым номером: она не отсиживалась в обороне, а старалась контролировать мяч – по большей части на чужой половине поля.

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В середине первого тайма Лукаку поменялся местами с Эль-Шаарави: Ромелу убежал по правому и прострелил в центр штрафной площади, откуда "фараон" нанёс опасный удар. Случился рикошет, но Меньяну удалось совершить шикарный сэйв – правда, Майка это не спасло. С последующего углового Джанлука Манчини головой переправил мяч в сетку его ворот. Так центральный защитник "джаллоросси" закрепил свой успех в римском дерби – в матче с Лацио его гол "со второго этажа" оказался единственным и победным.

После перерыва Пиоли заменил Беннасера на Адли, полузащитника более созидательного плана. Но именно благодаря этой замене римляне начали чаще выводить своих "дальнобойщиков" на ударные позиции. Хозяевам откровенно повезло, что ни Пеллегрини, ни Кристанте так толком и не смогли приложиться по мячу из очень выгодных позиций. Не сказать, что игра получилась зрелищной, но именно Рома была ближе ко второму забитому мячу, чем Милан – к отыгрышу. Впрочем, свой сэйв Свилар на 75-й минуте совершил - вратарь вытащил мяч из-под перекладины после коварного удара Адли. Запорол свой шанс в самом финале игры и Жиру: чемпион мира пробил выше ворот после отличного прохода Чуквуэзе по правому полуфлангу.

В одном Пиоли оказался прав: в этой Роме действительно больше ничего не осталось от Моуринью.