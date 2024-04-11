Анатолій Трубін вийшов у старті Бенфіки і мав шанс помститися за рідний Шахтар, який став жертвою французів ще на стадії попереднього раунду плей-офф.

Перша нормальна атака завершилася голом господарів. Бенфіка розірвала оборону Марселя по центру, і Рафа Сілва низовим ударом пробив Пау Лопеса. Були підозри на офсайд у асистента Тенгстедта, проте повтор жодного криміналу не виявив. "Орли" тримали все під своїм контролем аж до перерви. Бенфіка не могла похизуватися великою кількістю моментів, але Марсель взагалі не бив по воротах Трубіна. Перший тайм виявився для українського кіпера "курортом".

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В дебюті другого господарі подвоїли перевагу. Антоніу Сілва заблокував чергову мляву атаку Марселя і запустив власну. Давід Нерес та Анхель Ді Марія стінкою поклали на коліна оборону провансальців. До слова, бразилець також свого часу числився в Шахтарі, хоча через повномасштабну війну дебютувати не судилося.

Вочевидь, Бенфіка сама повірила у безнадійність Марселя. Сілва проводив сильний матч, аж раптом програв "шпагову" боротьбу ногами Обамеянгу. 34-річний габонець вискочив на рандеву з Трубіним і спокійно покотив повз Анатолія. Це був перший удар Марселя в площину... Від Обамеянга добряче отримав і Шахтар (2 голи та один асист). Ветеран Марселя з 10 точними ударами впевнено очолює бомбардирські перегони ЛЄ.

Гості продовжували підтискати до фінального свистка, але забити ще раз не вдалося. Трубіну довелося витримати лише ще один удар – легко зафіксував дальню спробу Унаї. Повторний матч у Франції відбудеться рівно за тиждень, 18 квітня.

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