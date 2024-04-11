Ліга Європи 2023/24, 1/4 фіналу, перші матчі

Ліверпуль – Аталанта – 0:3

Голи: Скамакка, 38, 60, Пашаліч, 83

Байєр – Вест Хем – 2:0

Голи: Гофман, 83, Боніфейс, 90+1

Аталанта шокувала Ліверпуль на Енфілді, влаштувавши розгром. Юрген Клопп збирався взяти бергамасків малою кров'ю, притримавши у запасі половину лідерів – за що й поплатився. Мерсисайдці змарнували кілька класних моментів (хоча й гості могли забивати вже на старті з кількох метрів), а на 38-й хвилині пропустили гол.

Героєм став Скамакка, який розстріляв ворота після катбеку від Коопмейнерса. 0:1. Відпочивати команди відправились саме з цим рахунком, тож у роздягальні тренерський штаб "червоних" випустив Салаха, Собослаї та Робертсона. Не допомогло: на 60-й хвилині Скамакка оформив дубль, замкнувши простріл від Де Кетеларе, а на 83-й хвилині Пашаліч довів справу до розгрому – 0:3. Шокований Ліверпуль капітулював.

У паралельному матчі Байєр продовжив свою безпрограшну ходу. "Фармацевти" приймали Вест Хем, граючи внічию до 83-ї хвилини. Вирвати перемогу допомогли вдалі заміни Хабі Алонсо – на 76-й хвилині він кинув у бій Гофмана та Боніфейса, а ті організували два голи наприкінці зустрічі. 2:0!

"Молотобійці" нічим не відповіли. Леверкузен готується до вояжу в Лондон із комфортною перевагою в рахунку. Безпрограшна серія Байєра досягла 41 матчу у всіх турнірах.

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