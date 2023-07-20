Андре Онана подписал контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2028 года.

Вратарь Интера и сборной Камеруна Андре Онана сменил Серию А на АПЛ. Он подписал контракт с Манчестер Юнайтед до конца июня 2028 года, информирует официальный сайт "манкунианцев".

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Согласно ВВС, Юнайтед заплатил за этот трансфер 43,8 миллиона фунтов стерлингов. Ещё 3,4 млн фунтов Интер сможет получить в виде бонусов. Сообщается, что соглашение вратаря с МЮ предусматривает продление контракта ещё на 1 сезон.

В прошлом сезоне Онана выиграл Кубок Италии и дошел со своей командой до финала Лиги чемпионов. Он стал рекордсменом по количеству сухих матчей в течение одного розыгрыша ЛЧ.

Вакантное место основного кипера Интера может достаться Анатолию Трубину, который не хочет продлевать контракт с Шахтером.

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