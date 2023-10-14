"Трубин очень классно отработал": лидер Северной Македонии сделал комплимент голкиперу сборной Украины
Полузащитник Северной Македонии Эзган Алиоски прокомментировал игру голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.
"Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов сделал. Счастье было на его стороне.
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Анатолий – классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе Димитриевски. Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали в него и ему было просто это отбивать", – цитирует Алиоски Суспільне Спорт.
Напомним, что команда Сергея Реброва обыграла Северную Македонию в седьмом туре отбора к Евро-2024 со счетом 2:0. Сборная Украины имеет 10 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.
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