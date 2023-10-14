"Трубин? Не знаю, лучший ли он игрок на поле, но он очень классно отработал. Несколько сейвов сделал. Счастье было на его стороне.

Украина – Северная Македония – 2:0 – видео голов и обзор матча с шедевром Караваева

Анатолий – классный голкипер, не знаю, могу ли сравнивать с ним Столе Димитриевски. Не готов сильно хвалить Трубина, потому что мы просто пробивали в него и ему было просто это отбивать", – цитирует Алиоски Суспільне Спорт.

Напомним, что команда Сергея Реброва обыграла Северную Македонию в седьмом туре отбора к Евро-2024 со счетом 2:0. Сборная Украины имеет 10 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Украина одолела Северную Македонию в матче отбора Евро-2024 – 2 безумных гола, подвиги Трубина, потеря легионера