"Трубін дуже класно відпрацював": лідер Північної Македонії зробив комплімент голкіперу збірної України
Півзахисник Північної Македонії Езган Аліоскі прокоментував гру голкіпера збірної України Анатолія Трубіна.
"Трубін? Не знаю, чи він найкращий гравець на полі, але він дуже класно відпрацював. Кілька сейвів зробив. Щастя було на його боці.
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Анатолій класний голкіпер, не знаю, чи можу порівнювати з ним Столе (Дімітрієвскі). Не готовий сильно хвалити Трубіна, бо ми просто пробивали в нього і йому було просто це відбивати", – цитує Аліоскі Суспільне Спорт.
Нагадаємо, що команда Сергія Реброва обіграла Північну Македонію в сьомому турі відбору до Євро-2024 з рахунком 2:0. Збірна України має 10 балів і посідає другу сходинку в турнірній таблиці.
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