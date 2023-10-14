"Трубін? Не знаю, чи він найкращий гравець на полі, але він дуже класно відпрацював. Кілька сейвів зробив. Щастя було на його боці.

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Анатолій класний голкіпер, не знаю, чи можу порівнювати з ним Столе (Дімітрієвскі). Не готовий сильно хвалити Трубіна, бо ми просто пробивали в нього і йому було просто це відбивати", – цитує Аліоскі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва обіграла Північну Македонію в сьомому турі відбору до Євро-2024 з рахунком 2:0. Збірна України має 10 балів і посідає другу сходинку в турнірній таблиці.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера