Голкипер Бенфики Анатолий Трубин пофантазировал насчет того, как мог бы выглядеть топ-вратарь национальной команды.

"Игра на выходах – Ризнык. Реакция – Бущан. Игра ногами – Пятов.

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Спокойствие – Трубин. Игра на линии – Шовковский. Отражение пенальти – Лунин", – рассказал Трубин в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Анатолий не попал в стартовый состав на матч против Боснии и Герцеговины, уступив место голкиперу Реала Андрею Лунину. Впереди у сборной Украины решающая дуэль за выход на чемпионат Европы против Исландии. Поединок состоится во вторник, 26 марта, в польском городе Вроцлав. Начало встречи в 21:45.

К слову, если подопечные Сергея Реброва смогут пробиться на Евро-2024, то попадут в группу с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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