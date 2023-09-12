Вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился видео в социальных сетях о том, как он продолжает штудировать португальский язык.

Трубин опубликовал у себя в Instagram видео, на котором видно, как он учит прилагательные на португальском языке. "Шаг за шагом", – прокомментировал вратарь Бенфики свой образовательный процесс из расположения сборной Украины.

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Приобретённый Бенфикой украинский вратарь ещё не дебютировал за новую команду. На старте нового сезона главный тренер "орлов" Рогер Шмидт отдавал предпочтение другим вратарям – Одиссеасу Влаходимосу и Самуэлю Соарешу. Однако Влаходимос после неудачного выступления был продан в английский Ноттингем Форест, и теперь у Трубина остался единственный конкурент.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет в Милане с Италией в рамках отбора к Евро-2024. Скорее всего, Трубин начнёт эту игру в запасе.