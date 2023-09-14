Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2023/24 стартует уже 19 сентября. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR продолжает серию материалов об участниках главного клубного турнира Европы.

Немецкая сенсация бросит вызов Наполи и королям Европы: Лига чемпионов, представление группы С

В этой части знакомим вас с командами группы D. Сюда попали представители Испании и Италии – Реал Сосьедад и Интер соответственно. Конкуренцию в борьбе за путевку в плей-офф им составят чемпион Португалии Бенфика, а также австрийский Зальцбург, ставший в последние годы регулярным участником самого престижного евротурнира.

Бенфика

Багаж прошлого сезона: "орлы" стали чемпионами Португалии впервые за 4 года, опередив Порту на 2 очка. В Лиге чемпионов команда Рогера Шмидта остановилась в четвертьфинале, дав бой Интеру – будущему финалисту. Впрочем, в новый сезон Бенфика входит существенно обновленной командой. В ПСЖ отпустили лучшего бомбардира Гонсалу Рамуша, ушли основной левый защитник Алехандро Гримальдо и основной кипер Одиссеас Влаходимос. Решили не держать опытных Жилберту и Вериссимо, которые вернулись в Бразилию.

Зато подъехало солидное усиление. Ряды "орлов" пополнили Хуан Бернат, Оркун Кёкчю, взамен Рамушу взяли Артура Кабрала из Фиорентины, а вместо Гримальдо и для подстраховки Берната приобрели Давида Юрасека из пражской Славии. О еще двух трансферах можно и не упоминать. В статусе чемпиона мира вернулся звездный Анхель Ди Мария, а из Шахтера пришел Анатолий Трубин, все еще ожидающий дебюта за новую команду. По иронии судьбы Бенфика попала в одну группу с Интером, который долгое время был фаворитом в борьбе за украинского вратаря, но не смог договориться с Шахтером. Такое себе "дерби Трубина" в группе Лиги чемпионов.

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Амбиции: Бенфика уже приучила к выходам в плей-офф. Год назад "орлы" финишировали первыми в квартете с ПСЖ, Ювентусом и Маккаби Хайфа. В позапрошлом сезоне лиссабонцы опередили Барселону, отправив каталонцев в Лигу Европы. Сейчас жребий подарил "орлам" более равную группу, в которой у Бенфики есть хорошие шансы на третий подряд выход в 1/8 финала. Третье или четвертое место в таком квартете станет серьезным ударом для чемпиона Португалии.

10 самых дорогих игроков: Антониу Силва, Оркун Кёкчю, Давид Нерес, Гонсалу Гедеш, Рафа Силва, Анатолий Трубин, Фредрик Аурснес, Флорентину, Артур Кабрал, Жоау Мариу.

Главная звезда: возвращение Анхеля Ди Марии – главное событие лета для Бенфики. Именно здесь аргентинец в 2007 году начал свою европейскую карьеру. Тринадцать лет назад Анхель перешел в Реал, а сейчас вернулся в ряды "орлов" в статусе легенды и чемпиона мира. Ему уже 35 лет, но вингер демонстрирует, что это не помеха – 3 гола и 2 ассиста в 4-х турах чемпионата Португалии.

Интер

Багаж прошлого сезона: команда Симоне Индзаги стала одним из открытий прошлой Лиги чемпионов. Сначала "нерадзурри" вышли из группы, в которой находились Бавария и Барселона, но на этом не остановились, неожиданно дойдя до финала. Только Манчестер Сити сумел остановить Интер, который впервые с 2010 года был настолько близок к завоеванию самого престижного еврокубка. Третье место в Серии А позволило Интеру напрямую квалифицироваться в групповой турнир, чтобы попытаться повторить успех прошлого сезона.

Правда, это придется делать иным составом. Джеко, Брозович, Онана, Шкриняр, Гальярдини, Д'Амброзио, Госенс и Корреа перешли в другие клубы (правда, основными были "только" первые четверо). Усиление тоже приехало солидное – Интер подписал Павара, Зоммера, Алексиса, Фраттези, Куадрадо и смог получить Маркуса Тюрама на правах свободного агента. Смогут ли они заменить ушедших из команды лидеров? Вопрос открытый.

Амбиции: Выход Интера в финал ЛЧ 2022/23 стал неожиданностью и во многом был обусловлен удачной турнирной сеткой. Вот и сейчас "нерадзурри" повезло с жребием, если сравнивать с групповым турниром прошлого года. Бенфика и Реал Сосьедад – это и близко не Бавария с Барселоной. Поэтому выход хоть в 1/8 финала – программа-минимум для команды Симоне Индзаги. Вряд ли Интер сумеет снова дойти до финала ЛЧ, но пройти хотя бы в 1/4 – почему бы и нет? Этот барьер "нерадзурри" вполне по силам.

10 самых дорогих игроков: Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Алессандро Бастони, Хакан Чалханоглу, Бенжамен Павар, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Дензел Дюмфрис, Давиде Фраттези, Карлос Августо.

Главная звезда: тот случай, когда капитан является настоящим вожаком стаи. Лаутаро Мартинес все еще остается в Интере и продолжает быть безоговорочным лидером "нерадзурри". 26-летний аргентинец переживает лучший этап в карьере – 28 голов в прошлом сезоне и выигранный чемпионат мира-2022 с национальной сборной (пусть тот Мундиаль в Катаре и стал для Лаутаро не слишком удачным). Текущую кампанию форвард тоже начал ударно – 5 голов в 3 турах чемпионата Италии.

Зальцбург

Багаж прошлого сезона: Зальцбург напрямую квалифицировался в групповой турнир ЛЧ, добыв 10-е подряд чемпионство Австрии. Команда спокойно готовилась к новому сезону, но проблема пришла оттуда, откуда ее явно не ждали. За два дня до старта чемпионата руководство клуба отстранило от работы главного тренера Маттиаса Яйссле. Причина – ведение им переговоров с Аль-Ахли. В конце концов, вместо Яйссле, трудоустроившегося в Саудовской Аравии, Зальцбург остановил свой выбор на Герхарде Штрубере. Австриец последние 2 года работал в системе Ред Булл, возглавляя американский Нью-Йорк Ред Буллз, но вернулся на родину и готов дебютировать в ЛЧ.

Кадровая команда тоже обновилась. Окафор ушел в Милан, Шешко и Зайвальд – на "повышение" в РБ Лейпциг. Зато пришли несколько новичков, самым дорогим из которых стал 22-летний датчанин Мадс Биструп из Брентфорда. За него заплатили 6 миллионов евро. На 500 тысяч дешевле обошелся Алекса Терзич из Фиорентины.

Амбиции: в двух последних розыгрышах ЛЧ австрийская команда занимала минимум третье место группы. Два года назад Зальцбург впервые в своей истории вышел в 1/8 финала, но попал под каток Баварии – 1:1, 1:7. "Быки" уже приучили к приличным результатам в групповом турнире и испортили нервы именитым соперникам. Бенфика и Интер выглядят сильнее, чтобы отдать путевку в 1/8, но за третье место Зальцбург точно поборется.

10 самых дорогих игроков: Страхиня Павлович, Амар Дедич, Лука Сучич, Умар Соле, Карим Конате, Мауриц Кьергор, Лукас Гурна-Дуат, Фернандо, Оскар Глух, Николас Капальдо.

Главная звезда: несколько лет назад в составе Зальцбурга феерил Эрлинг Холанд. Сейчас столь явного лидера в команде нет, но среди всех игроков выделяется центральный защитник Страхиня Павлович. В свои 22 года он уже наиграл почти три десятка матчей за национальную сборную Сербии. На родине фактурного защитника (194 см роста) сравнивают с самим Неманьей Видичем. В 2020 году Монако отдал за Павловича 10 миллионов евро, но там у серба не пошло. Зато пошло в Зальцбурге, год назад выложившего за центрбека 7 миллионов. Сейчас игрока оценивают уже в 25.

Реал Сосьедад

Багаж прошлого сезона: впервые за 10 лет Реал Сосьедад сумел пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов, заняв 4 место в чемпионате Испании. Возглавляющий басков с 2018 года Иманоль Альгуасиль продолжает улучшать результаты команды – после победы в Кубке Испании 2019/20 Сосьедад снова сыграет и в Лиге чемпионов.

По сравнению с Интером и Бенфикой состав сан-себастьянцев не претерпел серьезных изменений. Опытный Асьер Ильярраменди поехал доигрывать в США, завершилась аренда Сёрлотта, забившего 16 голов в прошлом сезоне. Но самая большая потеря – это Давид Силва, вынужденно завершивший карьеру из-за тяжелой травмы колена на тренировке. Баски усилились Андре Силвой (аренда из РБ Лейпциг), одолжили у Арсенала Кирана Тирни и подписали Альваро Одриосолу из Реала. Соответственно, в групповой турнир ЛЧ Реал Сосьедад входит только с точечными изменениями.

Амбиции: Реал Сосьедад только дважды в истории выступал в группе ЛЧ. Последний заход лучше не вспоминать. В сезоне 2013/2014 баски попали в группу с Шахтером, Ман Юнайтед и Байером, где набрали всего 1 очко, проиграв 5 матчей. Сейчас от команды Иманоля Альгуасиля ожидают лучшего результата – хотя бы потому, что группа значительно ровнее. Если выйти в плей-офф будет сложно, то в борьбу за Лигу Европы Сосьедад должен вмешаться.

10 самых дорогих игроков: Микель Мерино, Микель Оярсабаль, Мартин Субименди, Робин Ле Норман, Алекс Ремиро, Киран Тирни, Браис Мендес, Такефуса Кубо, Умар Садик, Андре Силва.

Главная звезда: полузащитник Микель Мерино проводит лучший отрезок в карьере. В свое время хавбек неудачно пробовал свои силы в Боруссии Дортмунд и Ньюкасле, но в последние годы стал фундаментальным игроком Реал Сосьедада. Его 9 ассистов в прошлом сезоне и уверенная игра в центре поля позволили Микелю вернуться в сборную Испании после продолжительной паузы. В последних матчах "Фурии Рохи" Мерино оформил гол и ассист, а Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро – самый дорогой игрок в команде.

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