Бенфика в восьмом туре встречалась с Эшторилом. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Португалия, 8 тур

Эшторил – Бенфика – 0:1

Гол: Антониу Силва, 90+3

"Орлы" после неудачи в Лиге чемпионов играли с Эшторилом, который расположился внизу турнирной таблицы. В этом матче в основе Бенфики вышел Анатолий Трубин.

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В первом тайме обе команды были сонные и очень редко создавали моменты. В основном вся борьба была сосредоточена в центре поля. У украинского голкипера работы было не много, но один раз он вступил в игру.

После перерыва Бенфика вспомнила, что она фаворит, и начала давить на соперника. Моменты у "орлов" были, впрочем, ни один удар не превратился в гол. В начале второго тайма Эшторил заработал штрафной. Анатолий Трубин без проблем справился с ударом. Всего у украинца за матч набралось четыре сейва. Уже в добавленное время Бенфика вырвала победу благодаря голу Антониу Силвы.

"Орлы" находятся на первом месте с 21 баллом. Впрочем, Спортинг может обойти команду Трубина, поскольку они еще в этом туре не играли.

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