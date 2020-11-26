"Думаю, каждый болельщик Шахтера, каждый украинец хочет, чтобы война закончилась и все было, как раньше. Чтобы Шахтер в Донецке на заполненном стадионе мог играть в Лиге чемпионов.

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Хочется, чтобы и сборная Украины сыграла на Донбасс Арене, а вся страна съехалась поддержать свою команду в Донецк на таком крутом стадионе. Считаю, лучшем в Украине. Я очень этого хочу", – цитирует Трубина Sport.ua.

Заметим, что с началом российской агрессии на территории Украины Шахтер покинул Донецк. В текущем сезоне "горняки" базируются на НСК Олимпийский, где проводят все свои домашние матчи.

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