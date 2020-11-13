"Мне сейчас все чаще и чаще задают вопрос про молодых голкиперов. И я отвечаю, что все чаще и чаще у нас выписывают авансы. И очень много. Я же считаю, что им еще надо играть. Шахтеру же надо понимать, что если делать ставку на Трубина, то нужно быть готовым к ошибкам. Их будет еще достаточно много.

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А дальше все зависит от самого парня. Если он сломается – значит, в донецком клубе будут искать следующего. А если Трубин флегматик, то это значит, что у Шахтера в будущем будет хороший вратарь", – цитирует Худжамова UA-Футбол.

Заметим, в текущем сезоне Анатолий Трубин стал одним из открытий "горняков". В активе голкипера 9 поединков за Шахтер, два из которых он отстоял на ноль.

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