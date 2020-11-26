"Думаю, кожен уболівальник Шахтаря, кожен українець хоче, щоб війна закінчилася і все було, як раніше. Щоб Шахтар у Донецьку на заповненому стадіоні міг грати в Лізі чемпіонів.

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Хочеться, щоб і збірна України зіграла на Донбас Арені, а вся країна з'їхалася підтримати свою команду в Донецьк на такому крутому стадіоні. Вважаю, найкращому в Україні. Я дуже цього хочу", – цитує Трубіна Sport.ua.

Зауважимо, що з початком російської агресії на території України Шахтар покинув Донецьк. У поточному сезоні "гірники" базуються на НСК Олімпійський, де проводять всі свої домашні поєдинки.

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