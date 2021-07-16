Труа официально подтвердил переход Кухаревича, который уже присоединился к новичку Лиги 1
22:51 - Читати українською
Нападающий Николай Кухаревич был представлен в статусе игрока французского Труа.
Труа на своем официальном сайте объявил о прибытии Николая Кухаревича в расположение клуба.
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Сообщается, что украинец подписал контракт до июня 2026 года. Кухаревич мог присоединиться к Труа раньше, но залечивал травму. В прошлом сезоне УПЛ Николай провел за львовский Рух 18 матчей, в которых отметился двумя голами.
Отметим, что Труа триумфовал в Лиге 2 и проведет следующий сезон в элите французского футбола.
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