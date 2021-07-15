"Должны ли украинцы ехать в зарубежные клубы в более юном возрасте? Это зависит от владельцев клубов. Считаю, такие клубы, как Динамо и Шахтер, держат игроков. Они ставят слишком большую цену за своих футболистов. Я даже уверен, что многие игроки хотят уйти, но они уважают клуб, фанатов. Возможно, некоторые футболисты остаются в своем клубе слишком долго.

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Думаю, Ярмоленко поехал в правильном возрасте. 25 лет – правильное время, чтобы перейти. Уверен, многие клубы интересовались им и в более раннем возрасте. Но это зависит от клуба. Например, вы хотите, чтобы Ярмоленко поехал в европейский клуб. Но когда я был тренером, я не хотел, чтобы он уходил. Мы играли в Лиге чемпионов, не только в УПЛ. И я считал этого футболиста очень важным в моей команде. Конечно, это очень сложный вопрос.

Уверен, Андрей доволен своей карьерой. Она похожа на мою. Конечно, я не играл во Тоттенхэме, Вест Хэме, но я выходил на 5 минут и пытался сделать что-то важное для команды. Фаны уважали меня. Убежден, они были довольны моим выступлением", – поделился Ребров на подкасте Ukraine+Football.

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