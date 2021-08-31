"Де Пена останется в Динамо. Разговоров о новом контракте нет, поскольку ни он, ни его агенты не хотят подписывать. Они считают, что где-то могут заработать больше денег, получить бонус.

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Впрочем, Де Пена очень четко и профессионально выполняет свои обязанности. Он не скандалит, как Родригес. Это тот пытался различными методами повлиять на решение клуба и таки добился своего. Луческу сказал – все, если есть возможность, отдавайте этого футболиста, потому что работать с ним будет очень сложно. Если же нет – будем работать и найдем управу.

А Де Пена стабильно выходит и выполняет свои обязанности. Контракта нет, но на эту Лигу чемпионов он стопроцентно останется в Динамо", – заявил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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