Лига конференций, квалификация

Нарва – Пюник – 0:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Дашян, 8, Жуниньо, 14, Юричич, 66

Дила – Дунайска Стреда – 2:0 (1:2)

Голы: Гейл, 33, Сантос, 78

Милсами – Паневежис – 0:1 (2:2)

Гол: Кейта, 56

Санта Колома – Пеннибонт – 2:0 в дополнительное время (1:1)

Голы: Гарридо, 105+1, Новоа, 119

Удаление: Венеблс, 114 (П)

Динамо Батуми – Тирана – 1:2 (1:1)

Голы: Капанадзе, 90 – Лушкья, 28, Делиу, 77

Зимбру – Ла Фиорита – 1:0 (1:1)

Гол: Дедечко, 35

Нарва Матвея Буренко еще раз уступила Пюнику Браткова и Карасюка. Эстонцы в родных стенах потерпели еще худшее фиаско, чем на выезде.

Сразу трое украинцев проходят в следующий раунд вместе с Дилой. Кипер Кучеренко, форвард Ковталюк и тренер Демченко празднуют реванш над Дунайской Стредой. Следующий соперник – Ворскла.

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В целом, на этом этапе хватало дерби украинцев. Паневежису ( Мельник, Щедрый ) хватило одного гола, чтобы пройти Милсами (Терехов). Воспитанник Карпат Андрей Маркович стал участником сверхплотной дуэли. Его Санта-Колома дожала Пеннибонт в компенсированное время.

Георгий Цитаишвили и Иван Литвиненко с еврокубками прощаются. Динамо Батуми на своем поле пропустило дважды от Тираны и не смогло отыграться.

У Дениса Дедечко дела обстоят гораздо лучше. Экс-хавбек сборной Украины принес Зимбру победу над Ла Фиоритой и выход в следующую стадию.

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