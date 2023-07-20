Трое украинцев вышли на Ворсклу, фиаско Цитаишвили, гол экс-сборника стал решающим: Лига конференций
Третий розыгрыш Лиги конференций набирает обороты.
Лига конференций, квалификация
Нарва – Пюник – 0:3 (первый матч – 0:2)
Голы: Дашян, 8, Жуниньо, 14, Юричич, 66
Дила – Дунайска Стреда – 2:0 (1:2)
Голы: Гейл, 33, Сантос, 78
Милсами – Паневежис – 0:1 (2:2)
Гол: Кейта, 56
Санта Колома – Пеннибонт – 2:0 в дополнительное время (1:1)
Голы: Гарридо, 105+1, Новоа, 119
Удаление: Венеблс, 114 (П)
Динамо Батуми – Тирана – 1:2 (1:1)
Голы: Капанадзе, 90 – Лушкья, 28, Делиу, 77
Зимбру – Ла Фиорита – 1:0 (1:1)
Гол: Дедечко, 35
Нарва Матвея Буренко еще раз уступила Пюнику Браткова и Карасюка. Эстонцы в родных стенах потерпели еще худшее фиаско, чем на выезде.
Сразу трое украинцев проходят в следующий раунд вместе с Дилой. Кипер Кучеренко, форвард Ковталюк и тренер Демченко празднуют реванш над Дунайской Стредой. Следующий соперник – Ворскла.
Лига чемпионов: Кочергин разгромно выиграл под "Путин х**ло", Коваль идет дальше, вылет двух украинцев в серии пенальти
В целом, на этом этапе хватало дерби украинцев. Паневежису ( Мельник, Щедрый ) хватило одного гола, чтобы пройти Милсами (Терехов). Воспитанник Карпат Андрей Маркович стал участником сверхплотной дуэли. Его Санта-Колома дожала Пеннибонт в компенсированное время.
Георгий Цитаишвили и Иван Литвиненко с еврокубками прощаются. Динамо Батуми на своем поле пропустило дважды от Тираны и не смогло отыграться.
У Дениса Дедечко дела обстоят гораздо лучше. Экс-хавбек сборной Украины принес Зимбру победу над Ла Фиоритой и выход в следующую стадию.
Лига чемпионов, квалификация: фарерцы уволили российского тренера, камбек Лудогорца, вылет украинца – все результаты