В среду, 19 июля, семью матчами завершился первый раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счет и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов 2023/24, первый квалификационный раунд. Ответные матчи

Вальмиера (Латвия) – Олимпия Любляна (Словения) – 1:2 (первый матч 1:2)

Голы: Мена, 82 – Педро, 33, Мухамедбегович, 64

Динамо Тбилиси (Грузия) – Астана (Казахстан) – 1:2 (первый матч 1:1)

Голы: Камара, 22 – Бейсебеков, 50, Дарбо, 51

Карабах (Азербайджан) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 4:0 (первый матч 2:1)

Голы: Зубир, 7, Мустафазаде, 45+1, Джиджа, 50, Янкович, 62

Ференцварош (Венгрия) – Клаксвик (Фарерские острова) – 0:3 (первый матч 0:0)

Голы: Фредериксберг, 8 (пен), 32, Касси, 45+1

Свифт Эсперанж (Люксембург) – Слован Братислава (Словакия) – 0:2 (первый матч 1:1)

Голы: Вайсс, 55 (пен), 62 (пен)

Нереализованный пенальти: Штольц, 10 (Свифт Эсперанж)

Лудогорец (Болгария) – Балкани (Косово) – 4:0 (первый матч 0:2)

Голы: Текпетей, 4, 45+1, Тиссера, 49, Кайо Виаль, 78

Ларн (Северная Ирландия) – ХИК (Финляндия) – 2:2 (первый матч 0:1)

Голы: Бонис, 65 (пен), Томсон, 87 – Оллила, 26, Уонт, 97 (авт)

Игровой день открыли Вальмиера и словенская Олимпия, неделю назад одержавшая домашнюю победу в первом матче. В старте латвийской команды вышли полуфиналист Евро-2023 Иван Желизко и бывший лидер Кривбасса Рифет Капич. На 33-й минуте гости повели в счете благодаря голу Руя Педро – как следствие, Вальмиере нужно было забивать минимум дважды. С этой задачей Желизко и партнеры не справились – более того, во втором тайме пропустили еще раз. Гол престижа уже ничего не изменил. Снова 1:2 – Вальмиера продолжит евросезон в квалификации Лиги конференций.

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Настоящим ужасом для Ференцвароша стал первый тайм против Клаксвика. После нулей на Фарерах команда россиянина Черчесова пропустила трижды за первые 45 минут домашнего матча. От такого нокаута Ференцварош уже не пришел в себя. 0:3 – венгры вылетают из Лиги чемпионов, фарерский Клаксвик идет дальше. Станислав Черчесов может только мечтать о достижениях Сергея Реброва, который в свое время вывел венгерскую команду в групповой турнир ЛЧ. "Героический" поход экс-тренера сборной России продолжался целый один раунд. После игры Ференцварош сообщил о его увольнении.

Астана пропустила первой в Грузии от Динамо Тбилиси, однако перевернула игру за две минуты после перерыва. Два точных удара принесли казахам победу и путевку в следующий раунд.

Карабах после выездной победы легко доказал свое превосходство над Линкольн Ред Импс. Гибралтарская команда пропустила 4 безответных гола и завершила свой поход в групповой турнир ЛЧ.

Лудогорец оказался на грани пропасти, проиграв первый матч косовскому Балкани 0:2. Игорь Пластун вышел в стартовом составе и помог команде оформить эффектный камбек. В первом тайме Текпетей забил дважды, а после перерыва болгары добили соперника еще двумя мячами. 4:0 – Лудогорец взял убедительный реванш и шагает во второй раунд. Пластун отыграл весь поединок.

Свифт Эсперанж имел все шансы на успех с братиславским Слованом. После выездной ничьей люксембуржцы заработали право на пенальти уже на 10-й минуте, но не забили. Как реализовывать 11-метровые, продемонстрировал Вайсс. Он дважды забил с точки на старте второго тайма и принес Словану путевку дальше.

Североирландский Ларн и ХИК выяснили сильнейшего только в экстра-тайме. Финны выиграли первый матч (1:0) и открыли счет, но Ларн сумел перевести игру в экстра-тайм. Впрочем, там судьба улыбнулась ХИКу – решающим стал автогол.

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