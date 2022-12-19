Трое французов и только один аргентинец – символическая сборная ЧМ-2022
Статистический портал WhoScored составил свою топ-11 лучших игроков Мундиаля в Катаре.
В символическую сборную вошел лишь один триумфатор ЧМ-2022 – Лионель Месси. Аргентинец вместе с португальцем Бруно Фернандешем получили самую высокую оценку – 8,2 балла. Третьим с 8 баллами стал представитель сборной Франции – Килиан Мбаппе.
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Полностью символическая сборная ЧМ-2022 выглядит следующим образом:
Вратарь: Войцех Щенсны (Польша, 7,9);
Защитники: Тео Эрнандес (Франция, 7,2), Родри (Испания, 7,4), Харри Магуайр (Англия, 7,4), Ашраф Хакими (Марокко, 7,0);
Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция, 8,0), Каземиро (Бразилия, 7,5), Джуд Беллингем (Англия, 7,6), Бруно Фернандеш (Португалия, 8,2);
Нападающие: Антуан Гризманн (Франция, 7,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,2).
Напомним, Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022, а Мбаппе забрал "Золотой бутс".
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