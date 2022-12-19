Троє французів і лише один аргентинець – символічна збірна ЧС-2022
Статистичний портал WhoScored склав свою топ-11 найкращих гравців Мундіалю в Катарі.
До символічної збірної увійшов лише один тріумфатор ЧС-2022 – Ліонель Мессі. Аргентинець разом з португальцем Бруну Фернандешем отримали найвищу оцінку – 8,2 бали. Третім з 8 балами став представник збірної Франції – Кіліан Мбаппе.
"Мессі просто найкращий": екс-зірка Динамо пригадав свої дуелі проти капітана збірної Аргентини
Повністю символічна збірна ЧС-2022 виглядає наступним чином:
Воротар: Войцех Щенсни (Польща, 7,9);
Захисники: Тео Ернандес (Франція, 7,2), Родрі (Іспанія, 7,4), Харрі Магуайр (Англія, 7,4), Ашраф Хакімі (Марокко, 7,0);
Півзахисники: Кіліан Мбаппе (Франція, 8,0), Каземіро (Бразилія, 7,5), Джуд Беллінгем (Англія, 7,6), Бруну Фернандеш (Португалія, 8,2);
Нападники: Антуан Грізманн (Франція, 7,5), Ліонель Мессі (Аргентина, 8,2).
Нагадаємо, Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022, а Мбаппе забрав "Золотий бутс".
ЧС-2022 Мессі: Аргентина і Франція видали найкращий фінал в історії – перестрілку Мбаппе і Лео вирішила серія пенальті