"Даже если иногда он любил симулировать фол (как хорошо видно на фото), он заслужил эту корону.

Месси определился с будущим в сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022

Однажды я услышал от своего тренера: "Ты будешь играть индивидуально против Месси". Это была честь, которую я буду носить с собой до конца своей жизни. Это было не очень легко, но я чувствовал себя привилегированным! Нравится это или нет, принимаете это или нет, Месси просто лучший", – написал Бетао на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, накануне сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти одолела Францию и в третий раз в своей истории завоевала золото Мундиаля. Лионель в этом матче забил дважды и реализовал свой удар с отметки.

"Макрон попросил Францию проиграть, чтобы сохранить лицо Месси": респект украинским электрикам и конец вечной дискуссии