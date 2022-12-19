"Месси просто лучший": экс-звезда Динамо вспомнил свои дуэли против капитана сборной Аргентины
Бывший легионер "бело-синих" Бетао прокомментировал триумф Месси и Ко на чемпионате мира 2022 года.
"Даже если иногда он любил симулировать фол (как хорошо видно на фото), он заслужил эту корону.
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Однажды я услышал от своего тренера: "Ты будешь играть индивидуально против Месси". Это была честь, которую я буду носить с собой до конца своей жизни. Это было не очень легко, но я чувствовал себя привилегированным! Нравится это или нет, принимаете это или нет, Месси просто лучший", – написал Бетао на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, накануне сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 в серии послематчевых пенальти одолела Францию и в третий раз в своей истории завоевала золото Мундиаля. Лионель в этом матче забил дважды и реализовал свой удар с отметки.
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