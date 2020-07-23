"Трэш, бл*", – Милевский в своем стиле отреагировал на назначение Луческу в Динамо

"Я же говорил! 2020-й – темные времена. Трэш, бл*", – написал Артем в Instagram.

Павлов: Возможно, Луческу бессмертный, я не знаю

Стоит отметить, что эти слова Милевский опубликовал под общим фото с новоиспеченным главным тренером Динамо Мирчей Луческу.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год. Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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