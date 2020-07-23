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"Трэш, бл*", – Милевский в своем стиле отреагировал на назначение Луческу в Динамо

23 июля 21:30 - Читати українською
"Трэш, бл*", – Милевский в своем стиле отреагировал на назначение Луческу в Динамо
Артем Милевский / Фото ФК Динамо

Похоже, экс-форварда киевского Динамо Артема Милевского огорчила новость о новом наставнике "бело-синих".

"Я же говорил! 2020-й – темные времена. Трэш, бл*", – написал Артем в Instagram.

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Стоит отметить, что эти слова Милевский опубликовал под общим фото с новоиспеченным главным тренером Динамо Мирчей Луческу.

Напомним, румынский специалист подписал с киевлянами контракт на 2 года с опцией пролонгации еще на год. Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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Ya je govoril!!!!!2020-temnie vremenaTREW blia

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

blog_ava
Луческу прокомментировал назначение в Динамо
23 июля
29009
Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Артем Артем Милевский
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