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ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Треш, бл*", – Мілевський у своєму стилі відреагував на призначення Луческу в Динамо

21:28 - Читать на русском
"Треш, бл*", – Мілевський у своєму стилі відреагував на призначення Луческу в Динамо
Артем Мілевський / Фото ФК Динамо

Схоже, екс-форварда київського Динамо Артема Мілевського засмутила новина про нового наставника "біло-синіх".

"Я ж казав! 2020-й – темні часи. Треш, бл*", – написав Артем в Instagram.

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Варто відзначити, що ці слова Мілевський опублікував під спільним фото з новоспеченим головним тренером Динамо Мірчою Луческу.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік. Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Ya je govoril!!!!!2020-temnie vremenaTREW blia

Допис, поширений timi1010 (@timi1010)

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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Артем Артем Мілевський
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