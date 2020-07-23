"Треш, бл*", – Мілевський у своєму стилі відреагував на призначення Луческу в Динамо

"Я ж казав! 2020-й – темні часи. Треш, бл*", – написав Артем в Instagram.

Павлов: Можливо, Луческу безсмертний, я не знаю

Варто відзначити, що ці слова Мілевський опублікував під спільним фото з новоспеченим головним тренером Динамо Мірчою Луческу.

Нагадаємо, румунський фахівець підписав з киянами контракт на 2 роки з опцією пролонгації ще на рік. Новий тренер Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках Луческу очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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