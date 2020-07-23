toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Павлов: Возможно, Луческу бессмертный, я не знаю

23 июля 20:10 - Читати українською
Павлов: Возможно, Луческу бессмертный, я не знаю
Мирча Луческу / Фото ФК Шахтер

Известный экс-тренер Николай Павлов волнуется за здоровье Мирчи Луческу в Динамо.

"Ожидал ли я, что Луческу может оказаться в Динамо? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать.

Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу

Возраст? Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать – надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья. Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю", – цитирует Павлова Meta-raitings.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо

blog_ava
"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо
23 июля
11802
Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Николай Павлов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
47
мин
Агробизнес
18:00
Волынь
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук