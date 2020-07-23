Павлов: Возможно, Луческу бессмертный, я не знаю

"Ожидал ли я, что Луческу может оказаться в Динамо? В наше время можно всего ожидать. Мне будет интересно за ним понаблюдать.

Блохин: Луческу в Динамо – это плевок в душу

Возраст? Я пять лет назад закончил тренерскую карьеру. Сейчас, по истечении этого срока, могу сказать – надо было мне ее еще раньше закончить. Я чувствую себя прекрасно, но тренерская работа отнимает много сил и здоровья. Для меня, когда я закончил, было уже достаточно. Может, Луческу бессмертный, я не знаю", – цитирует Павлова Meta-raitings.

Новый тренер Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах Луческу возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

"Наденьте мне на глаза шапку" и "элегантное самоубийство": как Украина реагирует на назначение Луческу в Динамо